Hasköy’de öğrencilerle başlayan ağaçlandırma: 200 fidan toprakla buluştu

Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği

etkinliğin gerçekleşmesi:

Muş'un Hasköy ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hasköy Anadolu Lisesi'nde bir ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen dikim çalışmasıyla yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu.

katılımcılar ve amaç:

Etkinlikte öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra protokol üyeleri de yer aldı. Programa Kaymakam İsmail Güney ve Düzkışla Belediye Başkanı Rıdvan Sezigen katılarak çalışmaya destek verdi. Öğrencilerin aktif katılımı, çevre duyarlılığının güçlendirilmesine ve ağaçlandırmanın öneminin vurgulanmasına katkı sağladı.

Okul merkezli bu girişim, yerel düzeyde ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çekerken katılımcılar arasında iş birliği ve farkındalık oluşturmayı hedefledi.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YAKLAŞIK 200 FİDAN DİKİLDİ.