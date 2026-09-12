Hasköy’de ringde büyüyor: gençler disiplinle sporcu oluyor

Hasköy spor salonunda devam eden eğitim:

Muş’un Hasköy ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen boks kursu, Hasköy Spor Salonu’nda yoğun katılımla devam ediyor. Antrenmanlar, uzman antrenörler eşliğinde düzenleniyor ve genç sporcular temel boks teknikleri ile kondisyon ve koordinasyon çalışmalarına odaklanıyor.

Çocuklara yönelik yapı ve içerik:

Spor okulları kapsamında yürütülen kurslarda çocuklar; temel duruş, adım, blok ve yumruk teknikleri gibi kazanımların yanı sıra dayanıklılık ve dengeyi artıran egzersizler yapıyor. Katılımcıların antrenmanlara gösterdiği ilgi, programın devamlılığını ve kapsamını güçlendiriyor.

Programın amaçları ve sürdürülebilirliği:

Etkinlikler, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif yeteneklerinin geliştirilmesi hedefiyle planlanıyor. Yetkililer, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam edeceğini bildirdi; kurs gençlerin fiziksel gelişimi, disiplin ve takım ruhunu desteklemeyi amaçlıyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BOKS KURSU YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR.