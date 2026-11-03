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Hassa'da tırla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı

Hassa'da tırla çarpışan 31 U 2491 plakalı Tofaş hurdaya döndü; araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:11

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hassa'da tırla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı

kaza yerinde ilk bilgiler

Hatay'ın Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi mevkiinde Gaziantep-Hatay yolu üzerinde meydana gelen kazada, 31 U 2491 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile H.Ş. idaresindeki 31 AVH 528 plakalı Mercedes Benz marka tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş otomobil sürüklenerek ağır hasar aldı ve hurdaya döndü.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Otomobilde bulunan 4 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazanın ardından yapılan işlemler:

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alıp yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen otomobil kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kazaya ilişkin tüm veriler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda detaylı inceleme yürütülüyor.

HATAY’DA TIR İLE ÇARPIŞAN TOFAŞ MARKA ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA TIR İLE ÇARPIŞAN TOFAŞ MARKA ARAÇ HURDAYA DÖNERKEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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