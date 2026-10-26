Hasta hakları günü'nde Türkeli Devlet Hastanesi'nde moral ziyareti

Sinop'un Türkeli ilçesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edildi. Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Rıza Kuzu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Osman Öztürk hastalarla bir araya gelerek çiçek takdiminde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

ziyaretin amacı:

Gerçekleştirilen ziyarette amaç, hastalara moral vermek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaktı. Hastalara gösterilen ilgi, hasta bakımının sadece tıbbi müdahaleden ibaret olmadığını hatırlatmayı hedefledi.

hasta haklarına vurgu:

Ziyarette ayrıca hasta haklarına saygı vurgulandı; etkinlikte hasta haklarının insan odaklı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetinin temelini oluşturduğu belirtildi. Hastanede hastalarla yakından ilgilenme ve onlara destek olma çabası ön plana çıktı.

Bu tür ziyaretler, sağlık hizmetlerinde hem fiziksel hem de duygusal desteğin önemine dikkat çekerken, kurumun hasta merkezli yaklaşımını yeniden gözler önüne serdi.

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR ZİYARET EDİLEREK ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ