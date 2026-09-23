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Hastane koridorlarında tatbikat gerçekçiliği: 'yardım edin' çağrıları öne çıktı

Hassa Devlet Hastanesi'nde Hatay Büyükşehir itfaiyesiyle yapılan yangın tatbikatında personelin 'Yardım edin' çağrıları ve kurtarma uygulamaları öne çıktı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastane koridorlarında tatbikat gerçekçiliği: 'yardım edin' çağrıları öne çıktı

Hassa Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde hizmet veren Hassa Devlet Hastanesinde, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Uygulama, senaryo, ekip koordinasyonu ve merkez dışı destekle gerçekçiliği yüksek bir eğitim olarak dikkat çekti.

Tatbikatın kurgusu ve iş birliği:

Tatbikat, Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde planlandı ve yürütüldü. Uygulama sırasında Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile hastane personeli arasında koordinasyon sağlandı; senaryo üzerinden yangının kontrol altına alınması ve çevresel güvenliğin sağlanması gibi adımlar test edildi.

Katılımcıların performansı ve sonuçlar:

Senaryo gereği gerçeği aratmayan şekilde rol yapan hastane görevlilerinin yüksek tempolu müdahale anları öne çıktı. Tatbikat sorumlularından Osman Günal uygulamaya ilişkin şunları aktardı: 'Hastanemizin 3.katında yangın yaşanmıştır. Dışarıdan gelen enerji bağlantıları kesildi. Hastanemizde görevli personeller tarafından ilk müdahale gerçekleşti. Yangının büyümesi senaryo gereği sürdürüldü ve yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüştür. İtfaiye tarafından tatbikat kapsamında soğutma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında; 6 personel ve 6 hasta kurtarılmıştır.'

Uygulama sırasında personelin 'Yardım edin' çağrıları hem tahliye hem de kurtarma senaryolarının test edilmesine olanak tanıdı. Tatbikat, ekiplerin iletişim, müdahale hızı ve hasta nakli konularındaki uygulamalarını ölçmeyi hedefledi.

Yetkililer, düzenli tatbikatların sağlık kuruluşlarının acil durumlara karşı hazırlığını yükselttiğini, olası gerçek olaylarda can ve mal kaybını azaltmada etkili olduğunu vurguladı. Hassa Devlet Hastanesi'ndeki uygulama da bu amaca hizmet eden planlı bir eğitim olarak kayda geçti.

‘Yardım edin&#039; çağrışlarının yükseldiği tatbikat gerçeğini aratmadı

‘Yardım edin' çağrışlarının yükseldiği tatbikat gerçeğini aratmadı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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