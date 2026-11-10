Şehzadeler'in Türk müziği korosu sahneye ilk adımı ocakta atacak

Şehzadeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği Türk Müziği Korosu çalışmalarına devam ediyor. 5 Ekim tarihinde ücretsiz başlatılan koroda, yaklaşık 50 kursiyer Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aydın Özden nezaretinde prova yapıyor.

çalışma programı:

Koro, her pazartesi akşamı Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi nde bir araya geliyor. Saat 19.00 ile 22.00 arasında sürdürülen üç saatlik çalışmalar, repertuarın seslendirilmesi ve uyum üzerinde yoğunlaşıyor. Katılımcılar, haftalık provalarla hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de toplu söyleme deneyimi kazanıyor.

katılımcı deneyimi ve hedefler:

Kursa katılanlar, müziğin ritmi ve uyumuyla günlük yaşamın stresinden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çalışmaların büyük bir özveri ve uyum içinde sürdüğünü belirten Aydın Özden şu ifadeleri kullandı: "Şehzadeler Belediyemiz tarafından düzenlenen Türk Müziği Korosu’nda çalışmalarımız yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Bütün Manisalıları koromuza katılmaya davet ediyoruz. Ocak ayı içerisinde de ilk konserimizi vermeyi planlıyoruz".

Belediye ve eğitmen kadrosu, koro çalışmaları aracılığıyla yerel kültürün desteklenmesini, müziğe ilgi duyan vatandaşların yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını ve kamuya açık konserlerle kentin kültür hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, ÇALIŞMALARINA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇISI AYDIN ÖZDEN NEZARETİNDE DEVAM EDİYOR.