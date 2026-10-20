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Hastane önünde kontrolden çıkan araç otoparka girip park halindeki araca çarptı

Lüleburgaz'da arkadan çarpma sonucu araç özel hastanenin otoparkına girip başka bir araca çarptı; yaralı sürücüye hastane personeli müdahale etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hastane önünde kontrolden çıkan araç otoparka girip park halindeki araca çarptı

Kaza ayrıntıları:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sağ şeritte ilerleyen ve sola dönmek isteyen araca arkadan çarpma sonucu zincirleme bir olay yaşandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki özel hastanenin önündeki otoparka girerek park halindeki başka bir araca çarptı. Olayın gerçekleştiği nokta kaynaklarda Edirne Bayırı mevkii olarak bildirildi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sırasında sürücünün baygınlık geçirdiği, kazanın meydana geldiği hastanenin ambulans personeli ve acil servis ekiplerinin anında müdahale ettiği belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane personelinin hızlı müdahalesi, olayın ilk dakikalarında sağlık ekiplerinin sahadaki etkin rolünü gösterdi.

Görüntüler ve soruşturma:

Arkadan gelen aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntüler kazanın anını saniye saniye kaydetti. Kayıtlarda çarpışma anı ve aracın kontrolünü kaybedip otoparka girişi net biçimde görülüyor. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; trafik ekipleri kaza nedenini ve sorumlulukları belirlemek için inceleme yapıyor.

KAZA ANI, ARKADAN GELEN ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

KAZA ANI, ARKADAN GELEN ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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