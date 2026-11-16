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Muş'ta yağış makineleri sahadan çekti, pancar sökümü insan gücüne kaldı

Muş'ta yağışlar tarlaları çamura boğdu; söküm makineleri ve traktörler çalışmayınca çiftçiler 30 dönüm pancarı elle toplayıp römorka yükleyerek kenara taşıyor

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:31

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muş'ta yağış makineleri sahadan çekti, pancar sökümü insan gücüne kaldı

Muş'ta pancar hasadı yağış nedeniyle elle yapılıyor

Muş'ta son bir ayda etkili olan yağışlar, şeker pancarı tarlalarında makineyle hasadı neredeyse imkânsız hale getirdi. Tarlalara giren çamur nedeniyle söküm makineleri ve traktörler sahaya çıkamıyor, bunun sonucunda çiftçiler işin büyük bölümünü insan gücüyle yürütmek zorunda kaldı.

Hasadın uygulaması ve süreç:

Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde çiftçilik yapan Sabri Ay, 30 dönüm araziye ektikleri pancarları komşularının yardımıyla toplamaya başladıklarını anlatıyor. Vatandaşlar, kanca yardımıyla pancarı topraktan çıkarıyor, ardından bıçakla yapraklarından ayırıp bir araya getiriyor. Elle sökülen pancarlar traktör römorklarına yükleniyor ve tarlanın dışındaki alanlarda silolar halinde biriktiriliyor. Daha sonra kamyon ve traktörlerle fabrikaya götürülüyor.

Çiftçilerin yükü ve dayanışma:

Yağışlar nedeniyle makineyle yapılması gereken hasadın insan gücüne dönmesi, çiftçilerin iş yükünü artırdı. Sabri Ay, "1996 yılından beri çiftçilik yapıyorum. Bu yıl yağmurlar erken başladı. Uzun zamandır pancar işiyle uğraşıyoruz. Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz" diyerek sürecin uzadığını ve yoğun emek gerektirdiğini vurguladı. Ay, normalde birkaç gün süren hasadın bu yıl yaklaşık bir aydır sürdüğünü, akrabalar ve ücretli işçilerle çalıştıklarını belirtti.

Çiftçiler, makinele yapılamayan işleri elle sürdürerek ürünü fabrikaya ulaştırmaya çalışırken, hasadı hızlandırmak ve ürün kaybını önlemek için yoğun çaba gösteriyorlar.

MUŞ&#039;TA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇAMUR VE BATAKLIĞA DÖNEN ŞEKER PANCARI TARLALARINA SÖKÜM...

MUŞ'TA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇAMUR VE BATAKLIĞA DÖNEN ŞEKER PANCARI TARLALARINA SÖKÜM MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLER GİREMEYİNCE HASAT ELLE YAPILMAYA BAŞLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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