Gümüşkonak'ta sabah çarpışmasında elektrikli araç sürücüsü yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:
Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile bir elektrikli araç çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli aracın sürücüsü ağır yaralandı.
ilk müdahale ve sevk:
Kazada yaralanan sürücü R.A., mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı, daha sonra tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edildi.
hayatını kaybetmesi:
Tedavi süreci sırasında hastanede müdahalelere rağmen R.A.'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın nedeni ve tespit edilen diğer detaylar yetkililerce kayda geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi; kaza yerindeki görgü tanıkları ve ilk müdahale eden sağlık görevlilerinin ifadeleri alınmış durumda.
ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ R.A.'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.
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