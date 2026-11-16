Gümüşkonak'ta sabah çarpışmasında elektrikli araç sürücüsü yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile bir elektrikli araç çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli aracın sürücüsü ağır yaralandı.

ilk müdahale ve sevk:

Kazada yaralanan sürücü R.A., mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı, daha sonra tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edildi.

hayatını kaybetmesi:

Tedavi süreci sırasında hastanede müdahalelere rağmen R.A.'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın nedeni ve tespit edilen diğer detaylar yetkililerce kayda geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi; kaza yerindeki görgü tanıkları ve ilk müdahale eden sağlık görevlilerinin ifadeleri alınmış durumda.

ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ R.A.'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.