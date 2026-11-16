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Beyşehir'de düşüş: 25 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katından düşen 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyşehir'de düşüş: 25 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi

beyşehir'de 4. kattan düşen genç kadının ölümü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız zemin kata düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, Yıldız'ın düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu tespit etti. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor ve yetkililer detayları araştırıyor.

Gelişmelerin ardından soruşturmanın sonuçlarına göre olayın nedeni hakkında daha kesin bilgiler paylaşılacak. Bu aşamada güvenlik güçleri ve adli makamların yürüttüğü işlemler sürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDAKİ PENCEREDEN DÜŞEN 25 YAŞINDAKİ...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDAKİ PENCEREDEN DÜŞEN 25 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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