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Hastane personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimiyle müdahale becerileri geliştirildi

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik eğitimde afet önlemleri, doğru davranışlar ve uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hastane personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimiyle müdahale becerileri geliştirildi

Eğitim düzenlendi:

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirilen Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi kapsamında afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim içeriği:

Teorik oturumlarda temel farkındalık konuları ele alınarak personelin acil durumlarda izleyeceği davranışlar üzerinde duruldu. Sunum ve tartışma bölümlerinde hastane ortamına özgü riskler ve tedbirler değerlendirildi.

Tatbikat ve hedefleri:

Teorik eğitimin ardından yapılan yangın söndürme tatbikatı ile katılımcıların uygulamalı müdahale becerilerinin artırılması hedeflendi. Tatbikat, hızlı müdahale, ekip içi koordinasyon ve güvenli tahliye uygulamalarına odaklandı.

Eğitimin amacı, sağlık hizmeti verilen birimde hem personelin hem de hastaların güvenliğini güçlendirmek ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini yükseltmektir.

ELAZIĞ&#039;DA HASTANE PERSONELİNE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ'DA HASTANE PERSONELİNE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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