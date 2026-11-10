Hastane yönetimiyle buluşma: Bayburt'ta sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

toplantı ve katılımcılar:

Bayburt Devlet Hastanesi'nde (BDH) düzenlenen toplantıda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile hastane yönetimi bir araya geldi. Toplantıda, kurum içi işleyiş ve sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

gündemdeki konular:

Katılımcılar, BDH'de yürütülen çalışmaların kapsamı, mevcut hizmet sunumunun durumu ve devam eden faaliyetler üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Değerlendirmelerde, hasta bakım süreçleri ve kurum içi koordinasyonun önemi vurgulandı.

vali'nin değerlendirmesi ve teşekkür:

Vali Mustafa Eldivan, Başhekim Dr. Murat Canpolat'tan hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eldivan, görevlerini özveri ve fedakârlıkla sürdüren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

BAYBURT DEVLET HASTANESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ