Eski Yüksekova belediye başkanı Nejdet Buldan vefat etti

Hastane süreci ve vefat anı:

Nejdet Buldan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ilk kalp krizi sonrası sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi süren Buldan, bu sabah ikinci kalp krizi geçirdi; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti; Buldan'ın ölümü ilçede derin üzüntüye neden oldu.

Siyasi yaşamı ve kamuoyundaki yeri:

Nejdet Buldan, 1948 yılında Yüksekova'da dünyaya geldi. 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) bünyesinde Yüksekova Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve ilçede kanaat önderlerinden biri olarak tanınıyordu.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA BELEDİYESİNİN ESKİ BAŞKANLARINDAN VE KANAAT ÖNDERLERİNDEN NEJDET BULDAN, GEÇİRDİĞİ İKİNCİ KALP KRİZİ SONUCU 78 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.