Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3188 +0,01%
Bist 11.727,30 +0,12%
Altın Gram 6.583,27 -0,69%
EUR/USD 1,1218 +0,00%
Brent Petrol 90,44 -2,30%
--°

Sincan'da yılın ilk karı sevinç ve tedbirlerle karşılandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yılın ilk karı cadde ve sokakları beyaza bürüdü; belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına 7 gün 24 saat hazır.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan'da yılın ilk karı sevinç ve tedbirlerle karşılandı

ilk kar sokaklara beyaz örtü serdi:

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yılın ilk kar yağışı, Sincan ilçesinde de kısa sürede güzel görüntüler oluşturdu. Kasım ayının başında görülen sürpriz yağışla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, ilçe sakinleri ortaya çıkan manzaraları cep telefonlarıyla kaydetti.

vatandaşların heyecanı ve görüntüler:

İlk karın verdiği heyecan Sincan'da gözlemlendi; parklarda, ara sokaklarda ve ana caddelerde oluşan beyaz örtü fotoğraf ve videolara konu oldu. Yerel halk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle yağışın tadını çıkarırken yetkililer; dikkatli olunması ve varsa acil durumda ilgili birimlerle iletişime geçilmesi uyarısını yineledi.

belediye ekipleri sahada:

Günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için Sincan Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Belediye, ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme ve tuzlama araçları ile iş makinelerini sahaya çıkardı. Fen İşleri Müdürlüğü garajına giderek hazırlıkları yerinde inceleyen İsmail Can Ocak, sahadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve şunları kaydetti: "Ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama araçlarımız, iş makinelerimiz ve ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, Sincan’ın dört bir yanında teyakkuzdayız".

Belediye yetkilileri, gece saatlerinde artabilecek buzlanma riskine karşı da ekiplerin hazır bulunduğunu belirtti ve gerek görülen noktalarda müdahalenin anında yapılacağını bildirdi. Vatandaşlara ise ulaşımda ve yürüyüşlerde tedbirli olmaları hatırlatıldı.

ANKARA&#039;DA ETKİLİ OLAN YILIN İLK KAR YAĞIŞI, SİNCAN İLÇESİNDE DE GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ BERABERİNDE...

ANKARA'DA ETKİLİ OLAN YILIN İLK KAR YAĞIŞI, SİNCAN İLÇESİNDE DE GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ BERABERİNDE GETİRDİ. CADDE VE SOKAKLAR KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANIRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edremit'te beşinci yılında anma: Abdulkadir Güngör için lokma ve dualar düzenlen...
images

Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı
images

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi
images

Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir merkezli 16 milyon 597 bin liralık vurgun: 6 ilde eş zamanlı operasyonda 7 tutuklama

sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak

Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Saha önceliği ve gönül seferberliği: Bakan Çiftçi yeni kaymakamlara seslendi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı