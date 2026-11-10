Sincan'da yılın ilk karı sevinç ve tedbirlerle karşılandı

ilk kar sokaklara beyaz örtü serdi:

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yılın ilk kar yağışı, Sincan ilçesinde de kısa sürede güzel görüntüler oluşturdu. Kasım ayının başında görülen sürpriz yağışla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, ilçe sakinleri ortaya çıkan manzaraları cep telefonlarıyla kaydetti.

vatandaşların heyecanı ve görüntüler:

İlk karın verdiği heyecan Sincan'da gözlemlendi; parklarda, ara sokaklarda ve ana caddelerde oluşan beyaz örtü fotoğraf ve videolara konu oldu. Yerel halk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle yağışın tadını çıkarırken yetkililer; dikkatli olunması ve varsa acil durumda ilgili birimlerle iletişime geçilmesi uyarısını yineledi.

belediye ekipleri sahada:

Günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için Sincan Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Belediye, ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme ve tuzlama araçları ile iş makinelerini sahaya çıkardı. Fen İşleri Müdürlüğü garajına giderek hazırlıkları yerinde inceleyen İsmail Can Ocak, sahadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve şunları kaydetti: "Ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama araçlarımız, iş makinelerimiz ve ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, Sincan’ın dört bir yanında teyakkuzdayız".

Belediye yetkilileri, gece saatlerinde artabilecek buzlanma riskine karşı da ekiplerin hazır bulunduğunu belirtti ve gerek görülen noktalarda müdahalenin anında yapılacağını bildirdi. Vatandaşlara ise ulaşımda ve yürüyüşlerde tedbirli olmaları hatırlatıldı.

ANKARA'DA ETKİLİ OLAN YILIN İLK KAR YAĞIŞI, SİNCAN İLÇESİNDE DE GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ BERABERİNDE GETİRDİ. CADDE VE SOKAKLAR KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANIRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ.