Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 56,3422 +0,05%
Bist 11.709,52 -0,03%
Altın Gram 6.596,34 -0,72%
EUR/USD 1,1220 +0,01%
Brent Petrol 90,63 -2,10%
--°

Turgutlu’da Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygu yüklü anma

Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirildiği konser, Turgutlu Belediyesi ile ADD Turgutlu iş birliğinde Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde dolu salonda büyük beğeni topladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Turgutlu’da Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygu yüklü anma

turgutlu'da anma konseri:

Turgutlu Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Atatürk’ün sevdiği şarkılar konseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde gerçekleşti. Şef Asuman Kırgız yönetimindeki Atatürkçü Düşünce Derneği Korosu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ni dolduran izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Program boyunca salonu dolduran dinleyiciler, şarkılar eşliğinde Atatürk’e duydukları sevgi, özlem ve minneti yoğun biçimde hissetti. Konser, hem duygusal hem de anlamlı anlara sahne oldu; dinleyiciler zaman zaman alkışlarla duygularını paylaştı.

koronun yorumu ve atmosfer:

Koro tarafından seslendirilen eserler, Atatürk’ün yaşamı ve mirasıyla ilişkilendirilen duygusal bir repertuar oluşturdu. Şef Asuman Kırgız'ın yönetimindeki topluluk, teknik ve yorum açısından beğeni topladı; sahnedeki disiplin ve birliktelik konserin etkisini güçlendirdi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi tamamen dolarken gece, katılımcılar için anımsatıcı bir törene dönüştü.

yetkililerden mesajlar:

Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkanı olarak konser sayesinde hemşehrilerle birlikte duygulu bir akşam yaşandığını belirtti ve Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Akın, emeği geçenlere ve salonu dolduran halka teşekkür etti.

Orhan Eratıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine ve devrimlerine işaret ederek, Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceklerini; ülkenin bölünmez bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Eratıcı, Atatürk'ün mirasının korunmasının bir görev olduğunu vurguladı.

Konser, yerel yönetim ile sivil toplumun iş birliğinin başarılı bir örneği olarak değerlendirildi ve katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Gece, Atatürk’ün anısını canlı tutan, toplumda birlik duygusunu pekiştiren bir etkinlik olarak sonlandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN...

TURGUTLU BELEDİYESİ VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR’ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

misparta'da 10 kasım anısına 'ebediyetin kokusu' tasarlandı
images

Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler
images

Şehzadeler'in Türk müziği korosu sahneye ilk adımı ocakta atacak
images

Atatürk'ün sevdiği şarkılar Efeler'de anılacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir merkezli 16 milyon 597 bin liralık vurgun: 6 ilde eş zamanlı operasyonda 7 tutuklama

sıcaklıklar normale dönecek; batı ve kuzeyde yağışlar ile rüzgar etkili olacak

Kargılı mahallesinde darp iddiası: baba adli kontrolle serbest

Saha önceliği ve gönül seferberliği: Bakan Çiftçi yeni kaymakamlara seslendi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu