Turgutlu’da Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygu yüklü anma

turgutlu'da anma konseri:

Turgutlu Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Atatürk’ün sevdiği şarkılar konseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde gerçekleşti. Şef Asuman Kırgız yönetimindeki Atatürkçü Düşünce Derneği Korosu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ni dolduran izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Program boyunca salonu dolduran dinleyiciler, şarkılar eşliğinde Atatürk’e duydukları sevgi, özlem ve minneti yoğun biçimde hissetti. Konser, hem duygusal hem de anlamlı anlara sahne oldu; dinleyiciler zaman zaman alkışlarla duygularını paylaştı.

koronun yorumu ve atmosfer:

Koro tarafından seslendirilen eserler, Atatürk’ün yaşamı ve mirasıyla ilişkilendirilen duygusal bir repertuar oluşturdu. Şef Asuman Kırgız'ın yönetimindeki topluluk, teknik ve yorum açısından beğeni topladı; sahnedeki disiplin ve birliktelik konserin etkisini güçlendirdi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi tamamen dolarken gece, katılımcılar için anımsatıcı bir törene dönüştü.

yetkililerden mesajlar:

Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkanı olarak konser sayesinde hemşehrilerle birlikte duygulu bir akşam yaşandığını belirtti ve Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Akın, emeği geçenlere ve salonu dolduran halka teşekkür etti.

Orhan Eratıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine ve devrimlerine işaret ederek, Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceklerini; ülkenin bölünmez bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Eratıcı, Atatürk'ün mirasının korunmasının bir görev olduğunu vurguladı.

Konser, yerel yönetim ile sivil toplumun iş birliğinin başarılı bir örneği olarak değerlendirildi ve katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Gece, Atatürk’ün anısını canlı tutan, toplumda birlik duygusunu pekiştiren bir etkinlik olarak sonlandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TURGUTLU ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR’ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.