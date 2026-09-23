hastanede gerçekçiliğiyle öne çıkan yangın tatbikatı

Hassa Devlet Hastanesi'nde tatbikat sahneleri gerçeği andırdı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla kapsamlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Çalışma, hastanenin mevcut planına uygun olarak yapıldı ve uygulamalar sırasında gerçekçi rol canlandırmaları dikkat çekti.

Uygulanan senaryo ve müdahale:

Tatbikat, Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında; örnek bir yangın senaryosu üzerinden yürütüldü. Senaryoya göre 3. kat kaynaklı yangın çıktı, dışarıdan gelen enerji bağlantıları kesildi ve hastane personeli tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi pratikte test edildi.

Kurtarma ve sonuç değerlendirmesi:

Rol yapan personelin yüksek performansı ve senaryo gereği yapılan yardım çağrıları, tatbikatın gerçeğe yakın olmasını sağladı; personelin 'Yardım edin' şeklindeki çağrıları bu gerçekçiliği ortaya koydu. Hastanede görevli Osman Günal tatbikatla ilgili olarak, 'Hastanemizin 3. katında yangın yaşanmıştır. Dışarıdan gelen enerji bağlantıları kesildi. Hastanemizde görevli personel tarafından ilk müdahale gerçekleşti. Yangının büyümesi senaryo gereği sürdürüldü ve yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüştür. İtfaiye tarafından tatbikat kapsamında soğutma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında; 6 personel ve 6 hasta kurtarılmıştır' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yapılan uygulamaların acil durum planlarının etkinliğini sınamak ve personelin müdahale kabiliyetini güçlendirmek açısından önem taşıdığını belirtti. Tatbikat, iş birliği içinde yürütülen uygulamalarla planlanan hedefleri test etti ve ekiplerin koordinasyonunu gözlemleme fırsatı sundu.

HATAY'DA HASSA DEVLET HASTANESİ’NDE OLASI YANGIN VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.