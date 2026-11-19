Babaeski Devlet Hastanesi'nde uygulamalı yangın ve tahliye tatbikatı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Babaeski Devlet Hastanesi nde, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo kapsamında çıkan yangına anında müdahale edildi ve dumandan etkilendiği varsayılan hasta ile personelin güvenli alanlara tahliyesi sağlandı.

senaryo ve müdahale süreçleri:

Tatbikatta acil durum ekipleri ile Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri koordineli çalıştı. Yangına müdahale, duman tarama ve ilk müdahale uygulamaları sahada canlandırıldı; tahliye sırasında hasta nakli, yönlendirme ve güvenlik protokollerine uyum test edildi. Uygulamalı eğitimde ekiplerin hızlı harekete geçmesi ve görev dağılımının net olması üzerinde duruldu.

amaç, koordinasyon ve değerlendirme:

Tatbikatın öncelikli hedefleri arasında can güvenliği nin sağlanması, personelin acil durum müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iletişim ile koordinasyonun güçlendirilmesi yer aldı. Gerçekçi senaryo sayesinde ekiplerin zayıf noktaları gözlemlendi ve iyileştirme önerileri belirlendi.

Hastane yönetimi tatbikatta görev alan sağlık çalışanlarına ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından uygulamanın, olası afet ve acil durumlara hazırlık açısından faydalı olduğu vurgulandı ve tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, DEVLET HASTANESİNDE MUHTEMEL YANGIN VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK AMACIYLA YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI DÜZENLENDİ. SENARYO GEREĞİ ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN HASTA VE PERSONEL GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.