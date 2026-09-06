Hastanedeki anne kızının KPSS sınavında destek için hastaneden çıktı

Sınav organizasyonu ve giriş uygulamaları:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı başladı. Adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine yönlendirildi. Görevliler saat 09.00 itibarıyla kimlik ve sınav giriş belgelerini kontrol etmeye başladı; kapılar ise saat 10.00'da kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Sınav merkezlerine girişlerde adaylar detaylı aramadan geçirildi. Stres ve telaş nedeniyle bazı adaylar küpe, saat, bileklik gibi kişisel eşyalarını unutunca, görevliler ve aileler eşya çıkarma sürecine yardımcı oldu ve eşyalar ailelerine teslim edildikten sonra öğrenciler yeniden binaya alındı. Kapıların kapanmasının ardından aileler yakınları için Kur an okuyup dua ederek bekleyişe geçti.

Hastaneden çıkarak gelen anne ve ailelerin bekleyişi:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde sınava giren kızına destek olmak için hastaneden çıkarak sınav merkezine gelen anne Mevlüde Ateş, birkaç gündür fizik tedavi gördüğünü söyledi. Ateş, içinin rahat etmediğini belirterek hastaneden kalkıp kızının yanında olmak istediğini ifade etti. Olay yerinde Yasin-i Şerif okuyarak dua ettiğini belirtti ve sınava giren tüm adaylara başarı diledi.

Ailenin duyguları ve beklentileri:

Kızını bekleyen baba Çetin Taner de sınav için bir yıldır emek verdiklerini, hanımıyla birlikte beklediklerini ve evde duramadıklarını anlattı. Taner, sınava giren tüm adaylara başarı dileklerini iletti ve emeklerin karşılığını almayı umut ettiklerini söyledi. Aileler hem dualarıyla hem de sabırla sınav bitimini bekledi.

Sınav saat 10.15'te başladı; sınavın 130 dakika süreceği ve saat 12.25'te sona ereceği planlandı. 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na toplam 1.708.329 aday başvurdu. Sivas'taki merkezlerde yaşanan bu aile destek gösterileri, sınav günlerinin sadece bireysel değil aynı zamanda ailelerin de duygusal yoğunluğunu yansıttı.

SİVAS’TA KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN ADAYLARIN KATILDIĞI 2026-KPSS A GRUBU SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU BAŞLADI.