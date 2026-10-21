Hastanedeki çocuklara dayanışma köprüsü kurdular

etkinlikte amaç ve katılımcılar:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde düzenlenen "Hep Birlikte" etkinliği, ADÜ Hastanesi Hematoloji-Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ve ailelerine yönelik destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenler ile gönüllüler bir araya gelerek hem moral desteği hem de dayanışma ağı oluşturmayı hedefledi.

hayır panayırı ve katılım:

Etkinlik kapsamında düzenlenen hayır panayırına Prof. Dr. Yasemin Özkan, Prof. Dr. Gökhan Sargın ve Doç. Dr. Erhan Ateş gibi fakülte yöneticileri de katıldı. Öğrenci topluluklarının stantları, küçük atölye çalışmaları ve bağış köşeleriyle şekillenen programda, çocuklara yönelik etkinlikler ile ailelerin ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

mesaj ve toplumsal sorumluluk:

Organizasyon, sadece maddi yardım sağlamanın ötesinde, toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçladı. ADÜ Tıp Fakültesi yetkilileri, mesleki eğitimin yanı sıra insan odaklı değerlerin ve sosyal sorumluluğun önemine vurgu yaparak, öğrenci katılımının bu tür etkinliklerde eğitici ve dönüştürücü bir rol üstlendiğini belirtti. Üniversitenin açıklamasında etkinliğe katkı verenlere teşekkür edilerek, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI, ADÜ HASTANESİ HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA KERMES DÜZENLEDİ.