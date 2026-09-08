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Hatay Kumlu'da geceyi alevlere teslim eden minibüs kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde park halindeki minibüs gece saatlerinde alev aldı; ekipler yangını kısa sürede söndürüp soğutma yaptı, can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay Kumlu'da geceyi alevlere teslim eden minibüs kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde gece saatlerinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gelen müdahale ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak minibüs alevlerden dolayı kullanılmaz hale geldi.

Müdahale ve inceleme:

Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgedeki güvenlik ve emniyet tedbirlerini aldı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili detayların netleşeceğini ve bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

KUMLU FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

KUMLU FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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