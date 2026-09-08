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Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2. Beyazıt Vakfiyesi şartları gereğince düzenlediği sünnet programı Çifte Minareli Medrese'de yapıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı

Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2. Beyazıt Vakfiyesi kapsamındaki hayır şartları doğrultusunda düzenlediği sünnet programını Tarihi Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirdi. Etkinlik, kentteki vakıf geleneğinin bugün de devam ettiğini gösterdi.

vali aydın baruş'un vurguları:

Programa katılan Vali Aydın Baruş, 529 yıllık köklü bir vakıf geleneğinin bugün de yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Baruş, Sultan II. Bayezid Han'ı ve bu hayrı başlatan ecdadı rahmet ve minnetle andı.

Vali Baruş, Erzurum'un tarih boyunca vakıf kültürünün en köklü merkezlerinden biri olduğunu; vakıfların komşuyu, yetimi ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayan kadim medeniyet anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

etkinlik akışı ve hediye takdimi:

Sünnet olan çocuklar program kapsamında şehrin manevi merkezlerini ziyaret etti; ilk olarak Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesine gidilip dua edildi, ardından Ulu Camii'nde manevi atmosfer paylaşıldı. Etkinlik, Erzurum Bar Ekipleri'nin gösterisiyle renklendi.

Programın sonunda Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri sünnet olan çocuklara bisiklet ve Erzurumspor forması hediye etti. Ayrıca Vali Baruş'un makam aracı özel olarak sünnet aracı şeklinde süslenerek çocuklar kent merkezinde gezdirildi.

2. BEYAZIT VAKFI VAKFİYESİ’NDE YER ALAN HAYIR ŞARTLARI KAPSAMINDA, ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE...

2. BEYAZIT VAKFI VAKFİYESİ’NDE YER ALAN HAYIR ŞARTLARI KAPSAMINDA, ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN SÜNNET PROGRAMI, TARİHİ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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