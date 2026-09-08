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Manyas'ta erken müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Yeniköy Mahallesi'ndeki ot yangını, Manyas itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manyas'ta erken müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Manyas'ta erken müdahale yangının ormana sıçramasını engelledi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde çıkan ot yangını, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ekipleri ve yerel destek:

Otluk alanda başlayan yangına ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına 5 araç ve 9 personel ile müdahale ederken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ortak çalışma sayesinde alevler, ormanlık alana sıçramadan bastırıldı.

Hasar ve inceleme çalışmaları:

Yangında çevredeki otluk alan zarar gördü; olay yerinde söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için dikkat ve hızlı bildirimin önemine dikkat çekti.

MANYAS’TA OT YANGINI ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

MANYAS’TA OT YANGINI ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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