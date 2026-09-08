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Bayburt'ta çocuklar için gökyüzüne umut uçurtuluyor

Bayburt'ta 17 Eylül'de Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu bahçesinde düzenlenecek etkinlikte öğrenciler uçurtmalarını Gazze ve kriz bölgelerindeki çocuklara umut taşımak için gökyüzüne bırakacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta çocuklar için gökyüzüne umut uçurtuluyor

etkinlik detayları:

Bayburt'ta düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği 17 Eylül Perşembe günü Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakarak mesajlarını iletecek.

amaç ve kapsama:

2026-2027 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilecek etkinlikle, Gazze'de yaşayan çocukların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde sorunlarla karşılaşan çocuklara yönelik farkındalık artırılması hedefleniyor. Organizasyon, çocukların umutlarının gökyüzüne taşınması ve savaşlardan uzak, güvenli bir yaşam talebinin vurgulanması amacını taşıyor.

koordine edilen program ve temalar:

Etkinlikler, 14-18 Eylül tarihleri arasında valiliklerin koordinasyonunda yapılacak ve öğrencilerin güvenli katılımına uygun alanlar kullanılacak. Program kapsamında yürütülecek ana temalar "Çocuklar Oyun Oynamalıdır!", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!" olarak belirlendi.

Bayburt'taki etkinlikte öğrenciler, uçurtmalar aracılığıyla çocukların çatışma ve savaş ortamlarından uzak, güvenli bir ortamda büyüme hakkına dikkat çekmeyi amaçlayacak ve bu mesajı paylaşacak.

BAYBURT’TA UÇURTMALAR GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇURULACAK

BAYBURT’TA UÇURTMALAR GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇURULACAK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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