Hatay'da 20 Kasım etkinliği:

Defne Kültür Sanat Çarşısı'nda düzenlenen programda, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı hazır bulundu. Etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarıyla çevre bilincini bir araya getirmek amacıyla planlandı.

Programın amacı:

Programda çocukların sevgi görme, güven içinde büyüme, eğitim alma, sağlıklı bir hayat sürme ve kendilerini özgürce ifade etme haklarına vurgu yapıldı. Vali Masatlı, çocukların düşünce, hayal ve beklentilerine değer verilmesinin önemini vurgulayarak çocukların görüşlerini özgürce ifade etmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlikler ve gösteriler:

Etkinliklerde sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, dijital ayak izi ve çevrenin korunması temaları işlendi. Masatlı, su ve enerjinin tasarruflu kullanılması, atıkların ayrıştırılması, doğal kaynakların korunması ve dijital ortamda kişisel bilgilerin güvenliği konusunda çocuklara yönelik mesajlar verdi.

Programın devamında koruma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve Kayıp Renkler adlı tiyatro sahnelendi. Etkinlik, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI VE EŞİ ESRA MASATLI, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.