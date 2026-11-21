Bursa'da akşam sağanağı etkilerini gösterdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışı, özellikle bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve çevresinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
etkili ilçeler:
Yağışın en yoğun hissedildiği yerler arasında Mudanya, Kestel ve Yıldırım bulunuyor. Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, dışarıda bulunan vatandaşlar korunacak kapalı alanlara sığındı.
şimşekler geceyi aydınlattı:
Kent genelinde peş peşe çakan şimşekler akşam karanlığını delip geçti ve ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Yetkililer, sağanak yağışın kentte aralıklarla etkisini sürdürdüğünü bildirdi.
BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!