şimşeklerin akşam gösterisi:

Ataşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava sırasında art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Finans Merkezi ile çevresindeki yüksek binaların üzerinde oluşan yıldırımlar, bölge siluetini kısa süreliğine aydınlattı.

görüntülerdeki detaylar:

O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi; görüntülerde gök gürültüsü eşliğinde şimşeğin binalara isabet ettiği anlar net biçimde yer aldı. Kayıtlarda, yıldırımın gökyüzünü aydınlatan parlak izleri ve yüksek yapıların üzerinde oluşan elektrik boşalmaları dikkat çekiyor.

görsel etki ve gözlem:

Yıldırımların yarattığı ani aydınlanma, bölgedeki gece manzarasını kısa süreliğine değiştirdi. Görüntülerde ön plana çıkan unsur, gökyüzünü aydınlatan şimşeğin yüksek binalara çarpma anları oldu ve bu kareler izleyenler tarafından kayda geçirildi.

İstanbul Finans Merkezi ve çevresindeki gökdelenlere yıldırım düştüğü anlar kamerada