Hatay'da hastane önünde yaşamını yitiren annenin oğlu: sürücünün tutuklanmasını istiyoruz

Reyhanlı'da hastane önünde yaşanan ölümcül çarpışma

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 21 Ağustos günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Emine Sinoplu, cadde üzerinde ilerleyen A.Ş. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla ağır biçimde savrularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinoplu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sinoplu'ya çarpan otomobilin kadını metrelerce havaya savurduğu ve olay yerinde ciddi zayiat oluştuğu görüldü. Sürücü A.Ş. olay sonrası gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Kaza görüntüleri ve soruşturmanın ilk aşaması:

Görüntüler, kazanın yerinin hastanenin önü gibi yayaların yoğun olduğu bir nokta olduğunu ortaya koyuyor. A.Ş.'nin ifadesinde aracın yüksek hızla seyrettiğini kabul ettiği ve olay sırasında frene basmadığını belirttiği kayda geçerken, bu durum ailenin itirazlarını güçlendirdi. Yetkili birimler tarafından yapılan incelemenin ardından soruşturma sürerken, adli süreçte değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor.

Ailenin tepkisi ve talepler:

Hayatını kaybeden kadının oğlu Kemal Sinoplu, sürücünün gözaltına alınıp serbest bırakılmasına itiraz etti. Kemal, annesi ve kız kardeşinin hastane önünde yolun karşısına geçerken araç tarafından çarpıldığını belirterek, sürücünün 'yüksek hızla geldiğini' kabul etmesi ve fren uygulamadığını söylemesinin olaydaki sorumluluğu artırdığını vurguladı. Sinoplu, sürücünün serbest bırakılmasına ilişkin itirazlarının reddedildiğini ve bu karara karşı yeniden başvurduklarını aktardı.

Kemal Sinoplu, olayın 'mümkün kasti öldürme' kapsamında değerlendirilmesini talep ederek, sürücünün tutuklu yargılanmasını istediklerini belirtti. Aile, adli süreç ilerlerken sorumlunun gereken cezayı almasını talep ediyor ve yaşadıkları kaybın acısını vurguluyor: 'Hayatımızdaki en değerli insanı kaybettik ve hala bunu kabullenemedik.'

Soruşturma halen devam ediyor; ailenin itirazları reddedilmiş olup, Adli Tıp Kurumu raporunun sonuçları bekleniyor. Kamuoyunda da yankı bulan olayda hem kaza görüntüleri hem de sürücünün ifadeleri, hukuki değerlendirmenin merkezindeki unsurlar olarak görülüyor.

KEMAL SİNOPLU