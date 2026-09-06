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Hatay’da okul malzemelerinde sıkı denetim: öğrenci güvenliği öncelikli oldu

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde etiket, fiyat ve güvenlik denetimlerini yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hatay’da okul malzemelerinde sıkı denetim: öğrenci güvenliği öncelikli oldu

Hatay'da kırtasiye denetimleri sürüyor

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemelerinde kapsamlı piyasa gözetimi yürütüyor. Amaç, öğrencilerin doğrudan temas ettiği ürünlerin etiket, fiyat ve güvenlik açısından mevzuata uygunluğunu sağlamak.

Denetim kapsamı:

Çalışmalar, Ticaret Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda yapılıyor. Denetimler sırasında ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, üretim ve içerik beyanları ile tüketici sağlığı ve güvenliği koşulları titizlikle kontrol ediliyor. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye malzemeleri öncelikli olarak inceleniyor.

Saha çalışmaları ve esnaf iletişimi:

Hatay Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın Koca denetimlere bizzat katılarak saha incelemelerinde bulundu, esnaf ve vatandaşların sorularını yanıtladı. Koca, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığı olarak okulların açılmasına yakın denetimlerimizi arttırdık. Hatay ilinde de arkadaşlarımızla bu denetimleri arttırarak devam ettirmekteyiz. Şu anda da bu işletmemizde denetim gerçekleşiyor. Bu denetimleri biz vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, basiretli tacirlerimizin bu konudaki ticari hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için yapmaktayız. Okulların açılmasından sonra da planlı denetimlerimiz devam etmekte, sıklıkla bunları yapmaktayız arkadaşlarımızla. Bu 81 ilde, Türkiye genelinde bu denetimler devam etmektedir"

Yetkililer, gerçekleştirilen denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceğini ve tüketicilerin güvenli, standartlara uygun ürünlere erişiminin sağlanmasının öncelik olduğunu vurguladı.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA HATAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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