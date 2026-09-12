Hatay'da Talatlar Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması ve panik anları

Talatlar Caddesi'nde motosiklet çarpışması

Hatay'ın Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde Talatlar Caddesi üzerinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çarpışan motosikletlerin plakaları 31 LS 970 ve 31 AZY 850 olarak kaydedildi.

Kaza anı ve güvenlik kameraları:

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin karşılaşma anında çarpıştığı, sürücülerin ve yolcuların yere savrulduğu ve yol kenarında bekleyen dört kişinin panik yaşadığı görülüyor.

Müdahale ve sevk işlemleri:

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralananların isimleri E.İ., M.K. ve H.K. kardeşler olarak belirlendi ve ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

HATAY’DA 2 MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, YOL KENARINDA BEKLEYEN 4 ŞAHSIN YAŞADIĞI PANİK VE ÇARPIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI.