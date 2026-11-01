Hatırası tatamide yaşatıldı: Manisa'da Ali Atmaca anısına judo turnuvası

Turnuva ve katılımcılar:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde, merhum Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'nin 16 farklı ilinden yaklaşık 300 sporcu tatamiye çıktı; genç judocular teknik becerilerini ve centilmence mücadelelerini sergiledi.

Açılışta miras vurgusu:

Açılış törenine Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, antrenörler, sporcular ve sporseverler katıldı. Öztürk törende, "Bugün burada yalnızca bir judo turnuvası düzenlemek için değil, ömrünü spora ve gençlerimizin yetişmesine adamış kıymetli hocamız Ali Atmaca’yı rahmet, minnet ve şükranla anmak için bir araya geldik. Bir antrenörün gerçek başarısı, kazandırdığı madalyalarla değil, yetiştirdiği sporcuların hayatlarında bıraktığı izlerle ölçülür. Ali Atmaca Hocamız da sporcularına yalnızca judoyu değil; mücadeleyi, disiplini, saygıyı ve centilmenliği öğreterek Türk judosuna önemli bir miras bırakmıştır. Bizler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spora emek veren değerlerimizi unutmamayı, onların hatıralarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamlı turnuvanın, Ali Atmaca Hocamızın adını ve sporumuza kazandırdığı değerleri yaşatacağına inanıyorum. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuşarak Atmaca’nın yetiştirdiği sporcuların sadece madalyalarla değil, hayatlarına bıraktığı izlerle anılması gerektiğini vurguladı.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ise Ali Atmaca’nın Manisa judosunun gelişiminde ve Türk judosunun ilerlemesinde önemli bir emeği olduğunu belirterek, "Ali Atmaca hocamızın Manisa judosunun bugünlere gelmesinde ve Türk judosunun gelişmesinde çok büyük emeği var. Bugün burada onunla aynı minderleri paylaşmış, birlikte görev yapmış ve yetiştirdiği çok sayıda değerli insanı görmek, geride bıraktığı izlerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bizler judo ailesi olarak sporumuza emek veren bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ali Hocamızın adını ve hatırasını yaşatmaya, Türk judosuna kazandırdığı değerleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle anının yaşatılacağını söyledi.

Plaket ve ödül töreni:

Açılışta Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından merhumun eşi Ayşe Atmaca, kızı Şehnaz Atmaca ve oğlu Hali Atmaca'ya Türk judosuna sunduğu katkılar anısına plaket takdim edildi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde ise dereceye giren sporcuların madalyaları Sezer Huysuz, Yunus Öztürk, Mesut Doğan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuva, Ali Atmaca’nın gençlere kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve centilmenlik değerlerinin hatırlanmasına vesile olurken, Manisa’daki judo camiası için de birlik ve motivasyon kaynağı oldu.

MANİSA’DA, 3 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN MİLLİ JUDOCU VE ANTRENÖR ALİ ATMACA ANISINA DÜZENLENEN İLLER ARASI JUDO TURNUVASI’NDA, 16 İLDEN YAKLAŞIK 300 SPORCU TATAMİYE ÇIKTI. GENÇ JUDOCULARIN KIYASIYA MÜCADELESİNE SAHNE OLAN TURNUVADA, ALİ ATMACA’NIN TÜRK JUDOSUNA BIRAKTIĞI MİRAS BİR KEZ DAHA HATIRLANDI.