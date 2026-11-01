Hedef yerli şampiyonluk: İstanbul maratonu'nun bir sonraki adımı

İstanbul maratonu 48. kez koşuldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 48. İstanbul Maratonu'nun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan ve 'dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan yarışın şehrin tanıtımına katkısına dikkat çekti.

Katılım ve organizasyon:

Karadağ, organizasyonun katılım açısından önemli bir eşik aştığını vurguladı: 'İlk defa katılım 8 bin 400 kişinin üzerine çıktı. Geçen yıl 5 bin 900’du.' Bu artışın, maratonun hem yerel hem uluslararası ilgisini artırdığını söyledi. Ayrıca yarışta bugün yeni bir rekorun kırıldığını belirtti ve finişe ulaşan sporcular arasında yaklaşık %40'ın üzerinde maraton yarışmacısının yer aldığını aktardı.

Karadağ, büyük organizasyonların bir şehrin tanıtımında belirleyici olduğunu şu sözlerle özetledi: 'Londra Maratonu’na 1 milyon 300 bin kişilik müracaat oluyor. Biz de bu seviyelere geldiğimiz zaman şehrin tanıtımı için de önemli bir yerlere gelmiş olacağız.' Yabancı katılımcıların sadece gelmesinin değil, burada yaşamasının da etkili olduğunu, yarış startında birçok yabancı diplomatın bulunduğunu belirtti.

Parkurun geçmişi ve hedefler:

İstanbul Maratonu'nun tarihî gelişimine dair hatırlatmalar yapan Karadağ, etkinliğin eskiden daha zorlu bir parkura sahip olduğunu ve iki köprüyü birden geçme dönemlerinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız o zamanlar belediye başkanıydı; o dönemde yapılan çalışmaların yarattığı etkinin altını çizdi.

Konuşmasının merkezinde ise federasyonun hedefi yer aldı: 'Benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyon olması. İnşallah zamanla da bunu başarmış olacağız.' Bu vurgu, yarışın sadece organizasyon başarısı değil, aynı zamanda atletik performansın geliştirilmesi açısından da bir amaç taşıdığını gösteriyor. Karadağ, federasyon olarak maratonun kalitesini yükseltmek ve Türk atletlerin ulusal sahnede daha etkin rol almasını sağlamak için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Maratonu'nun şehrin tanıtımı için önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, "Herkesin alıştığı bir parkur oldu. Bugün de bir rekor kırıldı. Benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyon olması. İnşallah zamanla da bunu başarmış olacağız" dedi.