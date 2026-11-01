Başkan Doğan'dan birlik çağrısı: Trabzonspor haklarını korumaya kararlıyız

Genel kurulda birlik ve hak savunusu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısını yineleyerek kulübün haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Toplantı, 61. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı kapsamında Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda hayatını kaybedenler anıldı, kulübün doğuşunu anlatan video gösterildi ve divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.

divan kurulundan tepki ve eşitlik vurgusu:

Divan Başkanlık Kurulu adına konuşan Osman Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hedef alınmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun PFDK kararını Tahkim Kurulu’na taşımasını hukuki ve kurumsal açıdan soru işaretleri doğuran bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti ve futbol ortamında yeni gerilimler yerine adalet, güven ve eşitliğin hakim olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu'nun ifadesiyle, 'Hukuk tüm kulüplere ve kişilere eşit uygulanmalı.'

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Doğan ve yönetiminin yanında olduklarını belirterek, Trabzonspor’un günübirlik tartışmalarla yıpratılabilecek bir kulüp olmadığını vurguladı. Ören, kulübün tarihindeki mücadele ve taraftar desteğinin altını çizdi ve 'Trabzonspor’u hiç kimse dizayn edemez' dedi.

sportif yapılanma ve transfer değerlendirmesi:

Başkan Doğan, transfer çalışmaları ve sportif yapılanmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Şehre gelen oyuncuların kulüpten ve şehirden memnun olduğunu belirten Doğan, 'Türkiye değil, tüm dünya Trabzonspor’un yaptıklarını konuşuyor' diyerek takımın kurduğu sistem ve kazandırdığı pozitif enerjiyi öne çıkardı. Başkan, kadronun ve teknik ekibin yapılanmaya katkısına dikkat çekti; oyuncuların ve teknik ekip üyelerinin Trabzon'u ve kulübü olumlu anlattıklarını söyledi.

mali tablo ve kulüpler arası karşılaştırma:

Mali açıdan Doğan, kulübün geldiği noktayı rakamlarla aktardı. 'Biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar civarındaydı. Rakiplerimizin borçları ise 4-5 milyar seviyesindeydi. Şimdi biz yine 3 milyar seviyesindeyiz ama rakiplerimizin borçları 35 milyar civarında' değerlendirmesini yaptı ve alınan tedbirlerin bugünlere ulaşmada etkili olduğunu belirtti.

başkanın birlik ve mücadele mesajı:

Doğan, tartışma ve polemiklerin içinde olmak istemediğini tekrarladı ve bordo-mavili camiaya birlik çağrısı yaptı. Başkanın sözlerine göre, 'Trabzonspor haklarını korumak için dimdik buradayım.' Doğan, kulübün çıkarları söz konusu olduğunda gerekeni yapacağını; kimseyle tartışmaya girmediğini, herkesin yanında olmaya çalıştığını ve Trabzonspor için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Genel kurulda üyeler söz alarak görüşlerini paylaştı; divan kurulu üyeliğine hak kazananlara plaket ve belgeleri verildi ve toplantı bu çerçevede tamamlandı.

TRABZONSPOR KULÜP BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN, BORDO-MAVİLİ CAMİAYA BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISINDA BULUNARAK KULÜBÜN HAKLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.