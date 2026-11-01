Hedefimiz olimpiyat: İstanbul parkurunda yeni sınav

yarışın değerlendirmesi

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu 2 saat 17 dakika 53 saniye ile tamamlayarak Türk atletler arasında birinci olan milli atlet Hüseyin Can, yarışı genel klasmanda 11. sırade bitirdi. Can, basın mensuplarına son yıllarda elde ettiği dereceleri hatırlatarak 2019'dan itibaren son 5-6 yılın Türkiye şampiyonu olduğunu, 2022 yılının bu dönemin dışında kaldığını ve geçen yıl genel klasmanda 5. olduğunu belirtti.

Yarışta ilk yarıyı 1:03:47 ile geçtiğini aktaran Can, temponun yüksek olması, olumsuz hava şartları ve son dönemde nükseten sakatlığının performansını etkilediğini ifade etti. Bu etkenlerin sonucu olarak yarışın ikinci bölümünde hızının düştüğünü ve planlanan tempoyu koruyamadığını anlattı.

gelecek hedefleri

Can, hedeflerinin devam ettiğini vurguladı ve 'Hedefimiz olimpiyat' diyerek olimpiyat hedefine olan inancını paylaştı. Bu süreçte antrenörünün, arkadaşlarının ve destek verenlerin yanında olduğunu belirtti ve ekip desteğinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Maratonu'nun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Can, parkurun, Türkiye'de koşmanın ve izleyici desteğinin kendisi için değerli olduğunu ifade etti. Yarışı sevdiği bir parkur olarak tanımlayan milli atlet, aldıkları destekle daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu 11. sırada tamamlayan milli atlet Hüseyin Can, bu maratonun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Temponun yüksek olması, hava şartlarının uygunsuzluğu ve son zamanlarda sakatlığımın nüksetmesinden dolayı yavaşlamak durumunda kaldım. Hedeflerimiz hala devam ediyor, inanıyorum. Hedefimiz olimpiyat" dedi.