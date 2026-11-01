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Sis perdesi gölü gökyüzüyle birleştirdi: Sapanca'da kartpostallık manzara

Sakarya'da gece etkili olan sis, Sapanca Gölü'nü örttü; gölün gökyüzüyle birleştiği kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:40

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis perdesi gölü gökyüzüyle birleştirdi: Sapanca'da kartpostallık manzara

Sapanca'da yoğun sis gölü manzarasını değiştirdi

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis bulutu, kentin birçok noktasını kapladı. Sapanca Gölü çevresinde yoğunlaşan sis, göl yüzeyini neredeyse tamamen örterek su ve gökyüzünün iç içe geçtiği görünüm yarattı.

Hangi alanlar etkilendi:

Sis, şehir merkezine göre özellikle yüksekte kalan mahallelerde daha yoğundu. Göl kenarında bulunan yürüyüş yolları ve mesire alanları sisin etkisiyle farklı bir atmosfer kazandı; pazar gününü göl kenarında geçirmek isteyen vatandaşlara unutulmaz anlar sundu.

Görüntüler ve gözlemler:

Farklı noktalardan kaydedilen fotoğraf ve videolarda sis tabakasının gölü örtmesi, adeta göl ile gökyüzünün birleştiği bir panorama oluşturdu. Bu anlar, drone ve klasik kamera çekimleriyle havadan görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Vatandaşlar, oluşan kartpostallık manzarayı izlemek için kısa süreliğine de olsa göl çevresine akın etti. Yetkililer, görüş mesafesinin düştüğü alanlarda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis zamanla dağılmaya başlarken, geride hem fotoğraf tutkunları hem de doğa severler için izlenmeye değer görseller bıraktı.

SAKARYA&#039;DA GECE SAATLERİNDEN BERİ ETKİSİNİ GÖSTEREN SİS, SAPANCA GÖLÜ İLE BİRLEŞİNCE ORTAYA...

SAKARYA'DA GECE SAATLERİNDEN BERİ ETKİSİNİ GÖSTEREN SİS, SAPANCA GÖLÜ İLE BİRLEŞİNCE ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI. SİS İLE BİRLEŞEN SAPANCA GÖLÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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