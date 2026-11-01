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Galibiyet sonrası teşekkür: İstanbul ve organizasyona minnettarlıklarını ilettiler

Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba ve Kasanesh Ayenew Baze, 48. İstanbul Maratonu'ndaki zaferlerinin ardından şehre ve organizasyona teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galibiyet sonrası teşekkür: İstanbul ve organizasyona minnettarlıklarını ilettiler

istanbul maratonu şampiyonları teşekkür etti

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba 2.08.44 ile kazanırken, kadınlarda Kasanesh Ayenew Baze 2.24.40'lık dereceyle birinci oldu.

yarışın son anları ve sporcuların değerlendirmesi:

Maratonu birinci tamamlayan Philimon Kiptoo Kipchumba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul'a ve organizasyona teşekkür etti. Kipchumba, "İlk olarak İstanbul'a ve maratona teşekkür ediyorum. En iyi olan bendim bu yüzden şükrediyorum. Son anlarda kendimi biraz zorlayıp birinci oldum." ifadelerini kullandı.

Atlet, İstanbul'da bu yarışının ikinci olduğunu belirterek ilk yarışının 2020'de yarı maraton olduğunu hatırlattı: "Yarı maratonda 62 veya 64 dakikada bitirdim. Bugün de ikinci yarışımda birinci oldum."

gelecek hedefler ve organizasyona teşekkür:

Kadınlarda birinciliği elde eden Kasanesh Ayenew Baze ise zaferin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Baze, "Kendimi iyi hissediyorum. Bu benim 5. maratonum. Zorlu bir maraton olmasına rağmen kazandığıma çok sevindim." dedi.

Kasanesh ayrıca geleceğe dair beklentilerini paylaştı: "Allah'ın izniyle olimpik yarışlarda ülkemi temsil etmek, olursa rekortmen olmak isterim. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Organizatörlere çok teşekkür etmek istiyorum."

Her iki sporcu da performanslarının ardından İstanbul'un ev sahipliğini ve maraton organizasyonunun düzenini övdü; organizasyon ekibine minnettarlıklarını ileterek şehre ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu&#039;nu birinci tamamlayan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo...

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu birinci tamamlayan Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba ile kadınlarda zirveye yerleşen Kasanesh Ayenew Baze, İstanbul ve maratondan övgüyle bahsetti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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