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Yekpare sergisi Muradiye'de ebru ve hendesi desenlerini buluşturuyor

BUÜ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Yekpare sergisi, Muradiye'de yaklaşık 30 ebru ve hendesi eserle 15 Kasım 2026'ya kadar açık.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yekpare sergisi Muradiye'de ebru ve hendesi desenlerini buluşturuyor

Yekpare sergisi Muradiye'de ebru ve hendesi desenlerini buluşturuyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Yekpare: Hendesi Desen ve Ebru Sergisi”, Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, bölüm öğrencilerinin Ebru Sanatı ve Geometrik Desen dersleri kapsamında ürettiği yaklaşık 30 çalışma yer alıyor.

serginin teması ve eserlerin dili:

Sergi, Türk-İslam sanatlarının estetik mirasını çağdaş sanat diliyle bir araya getiriyor. Ebru sanatının akışkan renk paleti ile hendesi desenlerin matematiksel ve geometrik düzeni aynı mekânda karşılaşıyor; ortaya çıkan işler hem görsel hem de düşünsel bir diyalog oluşturuyor. Öğrencilerin özgün uygulamalarının yer aldığı seçki, geleneksel tekniklerin güncel karşılıklarını izleyiciye sunuyor.

açılış konuşması ve vurgulanan değerler:

Açılışta Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Gülgen tarafından "Güzelin İzinde: Türk-İslam Sanatlarının Estetik Dili" başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi. Gülgen, Bursa'nın Osmanlı payitahtı kimliği, mimari birikimi ve kitap sanatlarındaki mirasının önemine değinerek bu tür sergilerin geçmişle gelecek arasında köprü kurma işlevini üstlendiğini belirtti. Ayrıca belediye ve üniversitenin katkılarının, sanatın toplumun geniş kesimlerine yayılmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

atölyeler, katılım ve serginin amaçları:

Sergi süresince düzenlenecek uygulamalı ebru ve hendesi desen atölyeleriyle ziyaretçilere geleneksel Türk sanatlarını tanıma ve uygulama olanağı sağlanacak. Öğrencilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek çalışmalar, katılımcılara üretim süreçlerine doğrudan dahil olma imkânı sunarken kültürel miras bilincinin güçlenmesine katkı amaçlıyor. Ayrıca sergi, genç sanatçı adaylarının eserlerini geniş kitlelerle paylaşmasına ve küratörlük ile sergi hazırlık süreçlerinde deneyim kazanmasına fırsat tanıyor.

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilen sergi, kentin kültür-sanat yaşamını zenginleştirmeye ve geleneksel sanatların yaşatılmasına hizmet ediyor. Yekpare: Hendesi Desen ve Ebru Sergisi 15 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘YEKPARE: HENDESİ DESEN VE EBRU SERGİSİ’, MURADİYE KUR’AN VE EL YAZMALARI MÜZESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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