Hava ambulansıyla Elazığ'a sevk edilen bebek için zamana karşı yarış

sevk kararı ve ilk müdahale:

Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi ve takibi süren minik bebeğin sağlık durumunun hassasiyeti üzerine, hekimler daha donanımlı bir merkeze sevk edilmesine karar verdi. Zamanla yarışan yerel sağlık ekipleri, güvenli ve hızlı nakil için Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans talep etti.

nakil süreci ve ekip:

Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulansa alınan bebek, uzman sağlık personelinin nezaretinde Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Nakil sırasında bebeğin stabilizasyonu sağlandı ve uçuş ekibi tarafından sürekli takip edildi.

ileri tetkik ve tedavi:

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırılan minik hastanın ileri tetkik ve tedavisine başlandığı bildirildi. Yetkililer, sevk kararının hastanın ihtiyaç duyduğu donanım ve uzmanlığı sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

SİLOPİ'DE TEDAVİ GÖREN BEBEK HASTA, DURUMUNUN ACİLİYETİ VE İLERİ TETKİK İHTİYACI NEDENİYLE SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HELİKOPTER AMBULANSLA ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.