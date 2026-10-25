Kemer golf’te zafer: Erdoğan Demirören ve Canan Ediboğlu Antalya finalinde

Kemer golf’te Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul etabı tamamlandı

Türk Hava Yolları tarafından Kemer Golf & Country Club’da düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) İstanbul etabında, Erdoğan Demirören (erkekler) ve Canan Ediboğlu (kadınlar) birinci oldu. İki sporcu, Antalya’da gerçekleştirilecek Büyük Final’e katılma hakkı kazandı.

İstanbul etabı ve turnuva takvimi:

Organizasyon, dünya genelinde 66 ülkede gerçekleştirilen 99 eleme turnuvasından biri olarak amatör golfçüleri bir araya getirdi. Turnuva serisi mart ayında başladı ve eleme karşılaşmaları ekim ayı sonu itibarıyla tamamlanacak; eleme turlarının ardından Büyük Final Antalya’da düzenlenecek.

Organizasyonun geçmişi ve hedefleri:

TAWGC ilk kez 2013 yılında 12 ülkede düzenlendi. Bugüne kadar 87 ülke ve 130 destinasyonla, toplamda 750’den fazla turnuva ve 60 bini aşkın amatör golfçü ile gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur organizasyonun ülke tanıtımı, sporun gelişimi ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları olarak uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizin tanıtımına, sporun gelişimine ve turizmin çeşitlendirilmesine önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC), dünyanın farklı ülkelerinden amatör golfçüleri aynı organizasyon çatısı altında buluşturarak bu yaklaşımımızı somutlaştıran önemli projelerimizden biri. 2013 yılından bu yana 87 ülkede, 130 destinasyonda gerçekleştirilen 750’den fazla turnuvada 60 bini aşkın amatör golfçüyü bir araya getiren organizasyon, Türk Hava Yolları markasının küresel erişimini sporun birleştirici gücüyle buluşturuyor. Antalya’da düzenlenen Büyük Final ise uluslararası katılımcılara Türkiye’nin golf sahalarını, konaklama olanaklarını ve turizm altyapısını deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu yönüyle organizasyonun, ülkemizin golf turizmindeki bilinirliğinin artırılmasına ve Türkiye’nin önemli bir golf destinasyonu olarak konumunun güçlendirilmesine katkı sağladığını düşünüyoruz"

Golfçülere seyahat kolaylığı:

"Golf oyuncuları açısından seyahatin önemli unsurlarından biri olan golf ekipmanlarının ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz." Olmuştur, ayrıca geniş uçuş ağı sayesinde golf tutkunlarının dünyanın farklı noktalarındaki sahalara ve uluslararası organizasyonlara ulaşabildiğini belirtti ve bu uygulamanın golf turizmine katkı sunduğunu vurguladı.

TÜRK HAVA YOLLARI TARAFINDAN KEMER GOLF & COUNTRY CLUB'DA AMATÖR GOLFÇÜLERE YÖNELİK TURKİSH AİRLİNES WORLD GOLF CUP İSTANBUL ETABI DÜZENLENDİ.