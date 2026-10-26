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Onikişubat SK, Kocasinan Şimşekspor'u Sümer Stadı'nda 1-0 yendi

PGL 3. grup 2. haftasında Onikişubat SK, Sümer Stadı'nda Kocasinan Şimşekspor'u Nizamettin Akgül'ün 60. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 05:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Onikişubat SK, Kocasinan Şimşekspor'u Sümer Stadı'nda 1-0 yendi

maç özeti:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 2. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Onikişubat SK, Kocasinan Şimşekspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Nizamettin Akgül (dk.60) kaydederken mücadele her iki takım için de sıkı bir savunma mücadelesi şeklinde geçti.

goller ve disiplin:

Onikişubat lehine skoru belirleyen gol 60. dakikada Nizamettin Akgül tarafından atıldı. Maçın son anlarında Onikişubat'tan Polat Güren kırmızı kart görerek (dk.90) takımı eksik tamamladı. Hakem triosu Tunahan Evci, Seyit Ali Köksal ve Ertuğrul Çil mücadeleyi yönetti.

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Barış Emirhan, Recep Daylak, Kemal Aydın, Umut Türk, Eray Akyol, (Efe Güler dk.73), Muhammed Emin Bakan, (Eray Ergin dk.66), Sabri Çakır, (Halil Coşkun dk.73), Muhammed Yılmaz, (Resul Ekrem Sakarya dk.66), Hüseyin Barış Temizyürek, (Selahattin Enes Kılıç dk.66).

Onikişubat SK: Mustafa Bayır, Samet Önger, Osman Buğra Uysal, Berkay Toker, Canberk Özçakır, Sinan Kalaycı, M.Akif Cingöz, (Hacı M. dk.60), Recep Pekgöz, Polat Güren, Uğur Okan Aslan, H.İbrahim Atcı, (Nizamettin Akgül dk.46).

Her iki takım da müsabaka boyunca fırsatlar bulsa da savunma düzenleri galibiyeti belirleyen unsur oldu. Onikişubat SK, bu sonuçla sahadan üç puanla ayrıldı; Kocasinan Şimşekspor ise ilk haftadan sonra puan arayışını sürdürdü.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 2. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR EVİNDE...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 2. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA ONİKİŞUBAT SPOR KULÜBÜNE 1-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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