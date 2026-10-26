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Deplasmanda geri dönüş: Kayseri Şekerspor ilk galibiyetini aldı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup 2. haftasında Kayseri Şekerspor, Sivasgücü karşısında geriden gelerek 2-1 kazanıp sezonun ilk galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 05:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Deplasmanda geri dönüş: Kayseri Şekerspor ilk galibiyetini aldı

Deplasmanda geri dönüş: Kayseri Şekerspor ilk galibiyetini aldı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 2. haftasında Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sivasgücü Belediyespor karşısında 2-1'lik galibiyetle sezonun ilk üç puanını aldı. Maç Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı ve mücadelede hakem triosunu Esra Sağlam, Halil Gül ve Kadir Ülgen oluşturdu.

maçın özeti:

Sivasgücü, maçın 18. dakikasında Ozan Kılıçoğlu ile öne geçti ve ev sahibi takım ilk yarıyı üstün kapatmayı başardı. İkinci yarıda oyuna ortak olan Kayseri Şekerspor, 60. dakikada kazanılan penaltıyı Mehmet Seyit Söğüt ile gole çevirerek skoru eşitledi. Karşılaşmanın son bölümlerinde skoru lehine çeviren konuk ekip, 87. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ömer Turan Görgüç'ün golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağladı ve maçı kazandı.

kadrolar ve goller:

Sivasgücü Belediyespor: Zeki Can Keleş, Alperen Sarıca, Gökhan Çetinus, Abdullah Berk K., Deha Doğan, Ozan Kılıçoğlu, Resul Yıldırım, Melih Bulut, Ekrem Koçak, Eren Çetindere, M. Yasir Ateş.

Kayseri Şekerspor: Abdussamed Karakoyun, M.İbrahim Şahinkaya, (Ömer Turan Görgüç dk.80), İsmet Yazgan, Buğra Sarıkaya, (Eren Torbalı dk.46), Arda Hasan Öğretir, (Ziyahan Elbaşı dk.46), Seyit Mehmet Söğüt, Hasan Pamuk, (M. Turan Karamahmut dk.46), Talha Özyürek, Muhammed Aybar, (Süleyman Öztürk dk.65), Halil Can Durmuş, Enes Koçoğlu.

Goller: Ozan Kılıçoğlu (dk.18) (Sivasgücü Belediyespor), Mehmet Seyit Söğüt (dk.60 penaltı), Ömer Turan Görgüç (dk.87) (Kayseri Şekerspor).

Kayseri Şekerspor bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alırken, Sivasgücü Belediyespor deplasmanda kritik puan kaybı yaşadı.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 2. HAFTASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR DEPLASMANDA...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA LİGİN 2. HAFTASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR’U GERİDEN GELEREK, 2-1 MAĞLUP ETTİ VE İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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