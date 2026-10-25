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Gazze'de ekmek için saatlerce süren kuyruklar ve fırınların zor dayanışı

İsrail saldırıları ve abluka Gazze'de un arzını kısıtladı; fırınların çoğu kapalı, sevkiyatlar sınırlı, Gazzeliler ekmek için saatlerce sıra bekliyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gazze'de ekmek için saatlerce süren kuyruklar ve fırınların zor dayanışı

Gazze'de fırın önündeki kuyruklar devam ediyor

İsrail saldırıları ve ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda krizi derinleşiyor. Bölgeye düzenli ve yeterli un sevkiyatı sağlanamadığı için fırınların önünde metrelerce uzunluğa ulaşan kuyruklar oluşuyor. Mevcut tedarikler, fırınların sadece bir gün çalışmasına yetiyor ve Gazzeliler evlerine ekmek götürebilmek için saatlerce bekliyor.

fırınların kapasitesi ve stok durumu:

Gazze Fırıncılar Derneği, depolardaki un stoklarının tamamen tükendiğini açıkladı. Derneğe göre bölgede faaliyet gösteren 20 fırından sadece 7'si açık kalabildi. Yetkililer, krizin çözülmemesi ve yeni un sevkiyatlarına izin verilmemesi halinde son 7 fırının da birkaç gün içinde kapanabileceği uyarısını yaptı.

sevkiyat bilgileri ve yapılan açıklamalar:

Fırıncılar Derneği Başkanı Abdel Nasser al-Ajrami, yaptığı açıklamada bugün Gazze'ye bin ton un girdiğini ve yarın da bin ton daha geleceğini bildirdi. Al-Ajrami, gelen unun hiçbir şekilde piyasada satılmayacağını, günlük giren miktarın ise fırınları yalnızca bir gün çalıştırmaya yettiğini vurguladı. Dernek, tedarikin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiğini özellikle belirtti.

Günlük sevkiyatların sınırlı kalması, Gazze'deki halkın temel tüketim maddelerine erişimini zorlaştırırken fırınların çalışma süresinin kısa olması yaşam koşullarını daha da baskı altına alıyor.

Gazze Şeridi genelindeki fırınların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

Gazze Şeridi genelindeki fırınların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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