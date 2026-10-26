Dolar 49,7531 +0,13%
Euro 55,8463 +0,31%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.439,18 +0,44%
EUR/USD 1,1220 +0,13%
Brent Petrol 109,56 -1,92%
--°

Kağıthane uygulamasında polis sahada: İl emniyet müdürü Selami Yıldız denetime katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'deki polis uygulamasına katıldı; araçlar denetlendi, çocuklara hediyeler verildi, esnafla görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 05:17

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 05:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane uygulamasında polis sahada: İl emniyet müdürü Selami Yıldız denetime katıldı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uygulama:

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşliğinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri sokaklarda geniş çaplı kontrol yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar didik didik arandı, kimlik ve ruhsat kontrolleri titizlikle sürdürüldü.

Denetim anı ve araç kontrolleri:

Ekipler, trafik güvenliği ve genel asayişe yönelik tedbirleri sahada hayata geçirirken, sürücülerle kısa sohbetler gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelik güvenlik önlemlerine verildi; araç içinde yolculuk yapan ailelerin ve çocukların durumuna özel dikkat gösterildi.

Çocuklar ve esnafla iletişim:

Denetim sırasında Selami Yıldız, araçlarda bulunan çocuklarla ilgilendi ve onlara hediyeler verdi. Ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti; esnafla çay içip sohbet ederek, kendisine iletilen sorunları dinledi ve not aldı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yıldız, "Bu akşam da Kağıthane’deyiz. İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır." dedi.

Uygulama, bölgede güvenlik algısının güçlendirilmesi ve vatandaşla polis arasındaki iletişimin pekiştirilmesi amacıyla planlı şekilde yürütüldü. Yetkililer, benzer denetimlerin farklı mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti.

POLİS EKİPLERİ KAĞITHANE’DE KUŞ UÇURTMADI, DENETİME İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ DA...

POLİS EKİPLERİ KAĞITHANE’DE KUŞ UÇURTMADI, DENETİME İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ DA KATILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlere dijital dikkat: Erzincan'da siber güvenlik eğitimi
images

İslahiye'de kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Antakya'da yangın depremzedelerin barındığı konteyneri kullanılamaz bıraktı
images

çanakkale açıklarında su alan teknedeki iki kişi kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sınırda teknoloji merakı: öğrenciler tasarlamaya başladı

Uludağ'da mağarada kalan yaşlı adama sporculardan battaniye ve yiyecek desteği

Fıstık halinde devrilen kapı, bekçide kırıklara yol açtı

Sağlıkta yapay zekâ doğru sonucu yanlış gerekçelerle verebilir

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı