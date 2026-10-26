Kağıthane uygulamasında polis sahada: İl emniyet müdürü Selami Yıldız denetime katıldı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uygulama:

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşliğinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri sokaklarda geniş çaplı kontrol yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar didik didik arandı, kimlik ve ruhsat kontrolleri titizlikle sürdürüldü.

Denetim anı ve araç kontrolleri:

Ekipler, trafik güvenliği ve genel asayişe yönelik tedbirleri sahada hayata geçirirken, sürücülerle kısa sohbetler gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelik güvenlik önlemlerine verildi; araç içinde yolculuk yapan ailelerin ve çocukların durumuna özel dikkat gösterildi.

Çocuklar ve esnafla iletişim:

Denetim sırasında Selami Yıldız, araçlarda bulunan çocuklarla ilgilendi ve onlara hediyeler verdi. Ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti; esnafla çay içip sohbet ederek, kendisine iletilen sorunları dinledi ve not aldı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yıldız, "Bu akşam da Kağıthane’deyiz. İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır." dedi.

Uygulama, bölgede güvenlik algısının güçlendirilmesi ve vatandaşla polis arasındaki iletişimin pekiştirilmesi amacıyla planlı şekilde yürütüldü. Yetkililer, benzer denetimlerin farklı mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti.

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