Haymana’da palamut ve mısırın öne çıktığı ikinci balık festivali

Festival alanı ve ikramlar:

Haymana Belediyesi tarafından, Ankara Balıkçılar Odası desteğiyle düzenlenen 2. Haymana Balık Festivali, Haymana Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Alanı dolduran vatandaşlara şefler tarafından pişirilen palamutlar ekmek arası ikram edildi. Festival süresince közde ve haşlanmış olarak mısırlar ücretsiz dağıtılırken etkinlikte müzik ve sokak etkinlikleriyle katılımcılara renkli bir atmosfer sunuldu.

Belediye başkanının mesajı:

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, festivalle ilgili konuşmasında ilçenin öne çıkan özelliklerine vurgu yaptı. Koç, "Balık festivalini yapmamızdan ötürü 'Haymana'yla ne alaka?' soruları çok geldi. Kıyısı yok, denizi yok gibi ama balık sektörü Haymanalıların elinde. Türkiye’nin dört bir yanına en taze balığı taşıyan Haymanalı hemşehrilerimiz" dedi. Koç ayrıca Haymana'nın tescilli kaplıca suyuna ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin tanıtım amaçlarını öne çıkararak, ilçenin hak ettiği yere gelmesi temennisinde bulundu.

Ankara Balıkçılar Odası'nın değerlendirmesi:

Ankara Balıkçılar Odası Başkanı Atilla Süslü etkinliğin amacını balık kültürünü ve tüketimini artırmak olarak özetledi. Süslü, "Biz bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz; balık festivalini Haymana'da yapmamızın sebebi Ankara'daki balıkçıların yüzde doksanının Haymanalı olmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı. Hem Koç hem Süslü, Ankara'da kişi başı balık tüketiminde artış olduğunu vurguladı; geçen yıl ortalama 3,5 kilo olan tüketimin, yapılan tanıtımlarla 4,5 kiloya çıktığını belirttiler ve hedefin daha da yükseltilmesi olduğu ifade edildi.

Festival, ilçeyi tanıtma ve yerel ekonomiye katkı sağlama hedefleriyle düzenlendi. Etkinlik, hem tat sunumu hem de tanıtım boyutuyla ilgi çekti; organizasyon yetkilileri her yıl daha kapsamlı bir programla devam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Haymana’da balık festivali düzenlendi