Havran'da seyir halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Havran'da kamyon yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Çakırdere Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir kamyonda aniden dumanlar yükselip yangın çıktı. Araç sürücüsü U.Y., dumanları fark ederek kamyonu güvenli bir alana çekti ve yardım istedi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve ekiplerin koordinasyonu:

İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekip sayısı 2 araç ve 4 personel olarak kaydedildi. Ormanlık alana yakın bir konumda çıkan yangına destek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 arazöz ve bölgede faaliyet gösteren bir özel maden şirketine ait 1 su tankeri su takviyesi sağladı. İtfaiye ile orman ve tesis ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki araziye sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Sonuç ve soruşturma:

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyonun tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması