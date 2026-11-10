Havran'da üreticilere bitki koruma ve B-Reçete eğitimi verildi

Havran'da üreticilere yönelik uygulamalı bitki koruma eğitimi

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında üreticiler ve ilgililere, bitki koruma ürünlerinin tanınması, doğru uygulama teknikleri ve B-Reçete uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler verildi. Programda hem teorik bilgiler paylaşıldı hem de uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.

eğitimin kapsamı ve içerikleri:

Eğitimde katılımcılara bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, hedef zararlılara uygun ürün seçimi, doz ve uygulama zamanlaması gibi temel konular anlatıldı. Ayrıca, doğru ürün kullanımı ve etkili ilaçlama yöntemleri ile uygulama ekipmanlarının doğru kullanımı konularında uygulamalı gösterimler yapıldı.

çevre, sağlık ve yasal yükümlülükler:

Programda, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımıyla ilgili çevresel risklerin azaltılması ve insan ile çevre sağlığının korunması vurgulandı. Katılımcılara ayrıca B-Reçete uygulamaları, üreticilerin yasal sorumlulukları ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Yetkililer, doğru ve bilinçli mücadele yöntemlerinin üretim kalitesini artırdığı ve sağlık ile çevrenin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Eğitime katılan üreticiler, verilen bilgilerin sahada uygulamaya dönüştürülmesi halinde verim ve ürün güvenliğinin artacağına dikkat çekti. İlçe Müdürlüğü, benzer bilgilendirme ve uygulama eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi.

HAVRAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA ÜRETİCİLER VE İLGİLİLERE, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN DOĞRU KULLANIMI, MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE B-REÇETE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.