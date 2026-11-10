Anma töreninde Anka Hastanesi'nde Atatürk'ün ilkeleri öne çıktı

Anma töreni detayları:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özel Anka Hastanesi'nde düzenlenen törenle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Program, 10 Kasım anma geleneğine uygun olarak Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet için ortaya koyduğu ilkeler etrafında şekillendi.

Katılımcılar:

Törene, hastane yönetiminden Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Sofuoğlu ve Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcıları Ayşe Koç ve Yaşar Ağdağ ile hastane yöneticileri, idari personel, hekimler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Katılımcılar, tören boyunca saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Atatürk'ü anarken birlik mesajları verdi.

Atatürk'ün mirası:

Programda, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolü ve modern Türkiye vizyonu tekrar vurgulandı. Konuşmalarda, Atatürk'ün çağdaş, bilimsel ve akılcı düşüncesinin günümüzde yol gösterici olduğuna dikkat çekildi ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının herkese düşen bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Özel Anka Hastanesi yetkilileri, düzenlenen anma programıyla Atatürk'ün mirasının yaşatılmasına katkı sağlamayı ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkma bilincini kurumsal olarak desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

ANKA HASTANESİ’NDE ATA’YA SAYGI