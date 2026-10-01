Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,57 +1,23%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Havza bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kapsamlı yangın tatbikatı

Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi'nde personel ve engelli bireylere yangın eğitimi verildi; söndürme tüplerinin kullanımı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Havza bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kapsamlı yangın tatbikatı

Havza bakım ve aile danışma merkezinde yangın eğitimi ve tatbikat gerçekleştirildi

Samsun Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde merkez personeli ve merkezde kalan engelli bireylere yönelik kapsamlı bir yangın eğitimi ile tatbikat düzenlendi. Etkinlikte yangın güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler ve uygulamalı müdahale eğitimi ön plana çıktı.

Eğitim içeriği ve uygulamalı gösterim:

Eğitimi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekipleri verdi. Katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı. Havza Grup Amirliği Ekip Amiri Yakup Gül tarafından tüplerin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi; eğitmenler panik yapılmaması, güvenli tahliye ve müdahale sırasında dikkat edilecek hususları vurguladı.

Tatbikat ile gerçekçi uygulama:

Eğitimin ardından merkez bahçesinde senaryo gereği bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yangına müdahale ve tahliye uygulamaları yapılarak, personel ile merkezde kalan bireylerin olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı biçimde gösterildi ve süreçlerin etkinliği test edildi.

Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, yangın güvenliğinin merkezde kalan bireyler ile personelin can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim ve tatbikatın olası yangınlara karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağladığını ifade etti. Keskin, eğitime katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekiplerine ve Yakup Gül'e teşekkür etti.

HAVZA BAKIM VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TATBİKAT

HAVZA BAKIM VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TATBİKAT

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem için başvuruları açtı
images

Mesleki eğitimde açık kaynak köprüsü: Green Pharmacy hareketliliği Samsun'da
images

Faruk Urak’ın iklim odaklı projesi TÜBİTAK 1001 ile tarıma katkı hedefliyor
images

Hasan Kalyoncu Üniversitesi the sıralamasına girerek güneydoğuya öncülük etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı