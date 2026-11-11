Hayata dokunan reformlar: bakan Göktaş'ın bütçe savunması

Bakanın TBMM sunumu ve bütçe sürecine ilişkin değerlendirmesi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yürütülen oturumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerinde ayrıntılı sunumlar yapıldı. Sunumların ardından milletvekilleri tekliflere ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini iletti, soru-cevap bölümünde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş soruları yanıtladı.

Bakan Göktaş, komisyona yapılan değerlendirme ve öneriler için teşekkür ederek bütçe dönemini büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini, gelen önerileri dikkate alıp daha iyi uygulamalar geliştirmek üzere çalıştıklarını belirtti.

kadın ve çocuk politikalarında müdahale ve hukuki destek:

Bakan Göktaş, kadın ve çocuk meselelerinin siyaset üstü, hassas konular olduğunu vurguladı ve mağduriyete müdahale süreçlerini anlattı. Türkiye genelinde yürütülen hukuki destek çalışmalarına dikkat çeken Göktaş, 442 avukatımızla tüm davalara özveriyle müdahil olduklarını, mağdurun hakkını özellikle savunduklarını ifade etti. Bakan, medyaya yansıyanların ötesinde bakanlığın doğrudan müdahil olduğu çok sayıda dosya bulunduğunu söyledi.

Göktaş, asıl hedeflerinin insan hayatına doğrudan dokunmak olduğunu vurgulayarak, 2002 yılından bugüne yapılan dönüşümlere işaret etti ve şunları kaydetti: 2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu, kadına yönelik şiddet gündemde bile değildi. Bu sürecin görmezden gelinmesinin hakkaniyetsiz olduğunu belirterek son 24 yılda hayata geçirilen sosyal politika değişikliklerinin vatandaşların yaşamına müdahalesini ön plana aldı. Açıklamalarında sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikaların önemine de değindi.

destek programları, kreş ve saha denetimleri:

Bakan, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi gruplara yönelik uygulanan destek paketlerini ayrıntılarıyla aktardı. Eşi vefat etmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara yönelik destek programından örnek veren Göktaş, sadece 2026 ilk 9 ayında bu programla 60 bin 725 kadına yedi 163 buçuk milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Ayrıca üç ve üzeri çocuğu olan eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut desteğiyle barınma ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Genç çiftlere sağlanan desteklere de değinen Göktaş, çocuk sahibi olanlara verilen kredi desteklerinin hibe dönüştürüldüğünü, ikiz çocuk sahibi olanlara hibelerin tamamen verildiğini ve bugüne kadar 271 bin 338 gencin bu haktan yararlandığını açıkladı. Bakan, bu kapsamda bugüne kadar 24 milyar liradan üstün ödeme gerçekleştirdiklerini ve evlenen çiftlere sosyal konutlarda özel kontenjan ile iş kurma desteğinde öncelik tanındığını ifade etti.

Çocuk bakımı ve kreş hizmetleriyle ilgili uygulamalara dikkat çeken Göktaş, ilk defa bütçede kreş desteği ayrıldığını, hem özel hem kamu kurumlarında kreş seferberliği başlattıklarını söyledi. Bu yıl Bakanlık tarafından devre alınan hizmet sayısı olarak 691 kreş ve gündüz bakımı hizmeti belirtildi. Bakanlığın kendi teşkilatında 50 kurumsal kreş açma hedefi bulunduğunu, kurumlarda 30 personelin yazılı talebi durumunda çocuk bakımının açılmasını zorunlu hale getirdiklerini ve yeni konut projelerinde 150 kapasiteli gündüz bakımı tesislerinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca bakanlık tarafından 345 belediye kreşi için başvuru alındığını aktardı.

Denetim uygulamalarına ilişkin olarak Göktaş, kurumlara habersiz denetimler yaptığını belirtti; çocukların emanet olduğunu ve herhangi bir eksik veya istismar tespitinde derhal müdahale, suç duyurusu ve gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi. Bakan, geçmişe yönelik tartışmalı uygulamalara da değinerek, milletvekillerine konunun ayrıntılarını gösterebileceğini kaydetti.

Bakanlığın hizmet yaklaşımını özetlerken Göktaş, aile odaklı, toplum temelli ve hak temelli yaklaşımla hizmet kalitesini ve hesap verebilirliği artırmaya çalıştıklarını; dijital dönüşüm ve veriye dayalı politikalarla süreçleri güçlendirdiklerini ifade etti. Toplumsal dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve tüm vatandaşların güçlendirilmesi ile korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Komisyon toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesiyle sona erdi.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ 2027 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ İLE 2025 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ VE SAYIŞTAY RAPORLARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANDI.