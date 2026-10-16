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Hayrabolu'da çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz bıraktı

Hayrabolu'ya bağlı Hasköy Mahallesi'nde Abdullah B.'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; yapı kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 22:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hayrabolu'da çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz bıraktı

olay yeri ve bildirimi:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde Abdullah B.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Buna karşın ev, yangının verdiği hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için başlatılan teknik incelemeler sürüyor; yetkililer olayla ilgili araştırmayı derinleştiriyor. Olayla ilgili başka ayrıntılar, resmi açıklamaların ardından netleşecek.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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