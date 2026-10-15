Hayrabolu'da öğrenciler için okul çevresi güvenliği güçlendiriliyor

denetim uygulamaları hakkında:

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Okul önleri ve çevrelerinde yapılan kontrollerle olası risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

denetim alanları:

Yürütülen uygulamalar kapsamında parklar, bahçeler, okul servisleri ve çeşitli iş yerleri kontrol ediliyor. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen kontroller ile okul çevresinde güvenliğin korunmasına yönelik adımlar atılıyor.

amaç ve devamlılık:

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve öğrencilerin huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ile çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. Bu uygulamalar, okul çevrelerinde güvenliğin korunması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacını taşıyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM HAYATLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA POLİS EKİPLERİNİN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.